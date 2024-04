Freitagshandel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitag steht der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,27 Prozent im Plus bei 1 781,84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,034 Prozent auf 1 776,43 Punkte an der Kurstafel, nach 1 777,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 776,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 795,95 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,349 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 12.03.2024, wurde der ATX Prime mit 1 693,64 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, wies der ATX Prime 1 710,80 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 629,15 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,96 Prozent aufwärts. Bei 1 802,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Zählern.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 5,08 Prozent auf 48,60 EUR), UBM Development (+ 4,29 Prozent auf 19,45 EUR), OMV (+ 2,97 Prozent auf 45,00 EUR), Rosenbauer (+ 2,65 Prozent auf 31,00 EUR) und Wolford (+ 1,50 Prozent auf 4,06 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Frequentis (-2,93 Prozent auf 26,50 EUR), Marinomed Biotech (-1,73 Prozent auf 19,85 EUR), BAWAG (-1,73 Prozent auf 54,05 EUR), Flughafen Wien (-1,57 Prozent auf 50,20 EUR) und Österreichische Post (-1,56 Prozent auf 31,65 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 368 504 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 23,676 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,92 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at