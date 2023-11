Freundlicher Handel: ATX Prime letztendlich stärker

Der ATX Prime schloss den Donnerstagshandel im Plus ab.

Der ATX Prime stieg im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,97 Prozent auf 1 576,01 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,018 Prozent auf 1 545,78 Punkte an der Kurstafel, nach 1 545,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 581,07 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 545,78 Zählern.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 3,74 Prozent. Vor einem Monat, am 02.10.2023, wurde der ATX Prime mit 1 579,44 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 612,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 494,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 sank der Index bereits um 0,486 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Andritz (+ 6,49 Prozent auf 44,94 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,26 Prozent auf 25,12 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 6,21 Prozent auf 9,58 EUR), Lenzing (+ 4,64 Prozent auf 38,35 EUR) und Warimpex (+ 3,42 Prozent auf 0,76 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen FACC (-1,94 Prozent auf 6,08 EUR), ZUMTOBEL (-1,74 Prozent auf 5,65 EUR), Wolford (+ 0,00 Prozent auf 4,90 EUR), Rosenbauer (+ 0,00 Prozent auf 30,40 EUR) und Semperit (+ 0,00 Prozent auf 15,18 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 713 609 Aktien gehandelt. Mit 28,488 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

2024 präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 11,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at