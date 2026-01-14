Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|ATX-Performance
|
14.01.2026 15:58:47
Freundlicher Handel: ATX stärker
Am Mittwoch legt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,26 Prozent auf 5 424,50 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 159,072 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 5 410,42 Punkte an der Kurstafel, nach 5 410,30 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 438,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 394,79 Punkten lag.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,390 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 5 103,16 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 14.10.2025, einen Stand von 4 697,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der ATX bei 3 674,73 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 2,71 Prozent auf 29,58 EUR), Lenzing (+ 1,63 Prozent auf 25,00 EUR), Andritz (+ 1,58 Prozent auf 70,70 EUR), BAWAG (+ 1,38 Prozent auf 131,90 EUR) und Raiffeisen (+ 0,98 Prozent auf 37,12 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Vienna Insurance (-2,30 Prozent auf 63,60 EUR), voestalpine (-2,10 Prozent auf 39,10 EUR), PORR (-1,99 Prozent auf 32,05 EUR), CA Immobilien (-1,94 Prozent auf 24,28 EUR) und STRABAG SE (-1,69 Prozent auf 81,20 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 164 709 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,389 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,99 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
14.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
14.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel: ATX stärker (finanzen.at)
|
14.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26