Freundlicher Handel: ATX stärker

Am Mittwoch legt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,26 Prozent auf 5 424,50 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 159,072 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 5 410,42 Punkte an der Kurstafel, nach 5 410,30 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 438,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 394,79 Punkten lag.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,390 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 5 103,16 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 14.10.2025, einen Stand von 4 697,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der ATX bei 3 674,73 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 2,71 Prozent auf 29,58 EUR), Lenzing (+ 1,63 Prozent auf 25,00 EUR), Andritz (+ 1,58 Prozent auf 70,70 EUR), BAWAG (+ 1,38 Prozent auf 131,90 EUR) und Raiffeisen (+ 0,98 Prozent auf 37,12 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Vienna Insurance (-2,30 Prozent auf 63,60 EUR), voestalpine (-2,10 Prozent auf 39,10 EUR), PORR (-1,99 Prozent auf 32,05 EUR), CA Immobilien (-1,94 Prozent auf 24,28 EUR) und STRABAG SE (-1,69 Prozent auf 81,20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 164 709 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,389 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,99 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

