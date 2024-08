Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels steigen

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 4 514,83 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,105 Prozent höher bei 4 503,60 Punkten, nach 4 498,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 503,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 526,53 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,405 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 448,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 478,28 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 28.08.2023, einen Wert von 3 956,11 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,33 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell GSK (+ 2,07 Prozent auf 16,52 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,83 Prozent auf 490,30 EUR), Allianz (+ 1,59 Prozent auf 280,70 EUR), Reckitt Benckiser (+ 1,24 Prozent auf 44,02 GBP) und National Grid (+ 1,14 Prozent auf 10,05 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Glencore (-1,45 Prozent auf 4,05 GBP), Rio Tinto (-1,17 Prozent auf 47,58 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,06 Prozent auf 26,96 GBP), Richemont (-0,93 Prozent auf 133,35 CHF) und UBS (-0,72 Prozent auf 26,25 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 15 264 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 534,343 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,45 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,47 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at