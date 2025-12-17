Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 nachmittags steigen

Um 15:41 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,40 Prozent auf 4 839,67 Punkte zu. In den Handel ging der STOXX 50 0,237 Prozent stärker bei 4 832,00 Punkten, nach 4 820,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 852,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 831,60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,425 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 4 787,44 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.09.2025, den Wert von 4 538,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 386,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,54 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 3,45 Prozent auf 11,50 GBP), Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 1 544,00 EUR), National Grid (+ 2,54 Prozent auf 11,50 GBP), Rolls-Royce (+ 2,50 Prozent auf 11,26 GBP) und Rio Tinto (+ 2,19 Prozent auf 57,87 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Enel (-1,21 Prozent auf 8,65 EUR), Richemont (-1,18 Prozent auf 167,35 CHF), Siemens (-1,18 Prozent auf 234,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,00 Prozent auf 552,20 EUR) und Roche (-1,00 Prozent auf 317,20 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 750 786 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 360,857 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,68 zu Buche schlagen. Mit 6,47 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie an.

