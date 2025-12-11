Richemont Aktie

180,65EUR -1,05EUR -0,58%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

11.12.2025 13:37:25

Richemont Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 192 Franken belassen. Analystin Carole Madjo verspricht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von dem Luxusgüterkonzern ein weiterhin solides Umsatzwachstum. Die Marge dürfte allerdings dem Gegenwind von Rohstoffen, Währungen und Zöllen ausgesetzt bleiben./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
192,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
169,45 CHF 		Abst. Kursziel*:
13,31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
169,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
13,41%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

