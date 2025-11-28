Richemont Aktie

182,15EUR 1,25EUR 0,69%
Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

28.11.2025 08:32:53

Richemont Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit unterstrich Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihre positiven Geschäftserwartungen. Das Kursziel hob sie von 190 auf 200 Franken an und beließ die Einstufung auf "Overweight". Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
170,25 CHF 		Abst. Kursziel*:
17,47%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
170,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
17,44%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

Analysen zu Richemont

08:32 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Richemont Buy UBS AG
19.11.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
18.11.25 Richemont Outperform Bernstein Research
18.11.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
