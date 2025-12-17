Richemont Aktie
|179,30EUR
|1,45EUR
|0,82%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
17.12.2025 12:43:33
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Januar noch einmal etwas an. Ihre Umsatzprognose für Jewellery Maisons steigt etwas./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 21:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
167,35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
19,51%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
167,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,30%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
