17.12.2025 12:43:33

Richemont Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Januar noch einmal etwas an. Ihre Umsatzprognose für Jewellery Maisons steigt etwas./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 21:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
167,35 CHF 		Abst. Kursziel*:
19,51%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
167,65 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
19,30%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

