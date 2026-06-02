Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Blick
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02.06.2026 15:58:57
Freundlicher Handel: CAC 40 stärker
Am Dienstag steht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,51 Prozent im Plus bei 8 187,86 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,407 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,551 Prozent auf 8 191,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8 146,59 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 244,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 166,53 Zählern.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 8 114,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der CAC 40 mit 8 394,32 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 737,20 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,090 Prozent abwärts. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 145 104 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,930 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 7,73 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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