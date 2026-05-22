Stellantis Aktie
|6,50EUR
|0,05EUR
|0,74%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Wenn es ein verbindendes Thema auf dem Kapitalmarkttag des Autobauers gegeben habe, dann sei es wohl die Erkenntnis gewesen, dass man für zu lange Zeit zu viele Marktsegmente nicht berücksichtigt habe, schrieb Stephen Reitman am Freitag nach der Veranstaltung in den USA./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 01:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
6,20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
6,47 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,14%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
6,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,60%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.05.26
|Börse Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
21.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Stellantis auf 'Buy' - Ziel 10 Euro (dpa-AFX)
|
21.05.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
21.05.26
|Opel-Mutter Stellantis will sich aus der Krise kämpfen - Europasparte schrumpft (dpa-AFX)
|
21.05.26
|Stellantis to launch 60 new models under €60bn plan to revive carmaker (Financial Times)
|
21.05.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 klettert (finanzen.at)
|
21.05.26
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|07:23
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07:23
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|21.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07:23
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|6,50
|0,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|08:37
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08:34
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:31
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|CSG Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:22
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06:30
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|21.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|21.05.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital