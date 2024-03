Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent stärker bei 4 906,00 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,247 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,199 Prozent auf 4 904,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 894,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 915,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 897,94 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, einen Stand von 4 654,55 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, bei 4 414,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 4 294,80 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,71 Prozent. Bei 4 915,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,56 Prozent auf 121,02 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,97 Prozent auf 428,90 EUR), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 174,76 EUR), Stellantis (+ 0,76 Prozent auf 24,58 EUR) und UniCredit (+ 0,53 Prozent auf 31,16 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Ferrari (-2,75 Prozent auf 381,80 EUR), BASF (-2,48 Prozent auf 46,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,95 Prozent auf 42,14 EUR), adidas (-0,95 Prozent auf 185,22 EUR) und Infineon (-0,88 Prozent auf 33,69 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 233 390 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 422,240 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

2024 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,69 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at