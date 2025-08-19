SAP Aktie
Freundlicher Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag
Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,58 Prozent auf 4 586,87 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,013 Prozent stärker bei 4 561,21 Punkten in den Handel, nach 4 560,60 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 590,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 561,21 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, lag der STOXX 50 bei 4 499,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 554,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 474,68 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,72 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 826,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 69,29 EUR), Nestlé (+ 1,25 Prozent auf 73,11 CHF), HSBC (+ 0,65 Prozent auf 9,46 GBP), Siemens (+ 0,49 Prozent auf 234,70 EUR) und Richemont (+ 0,46 Prozent auf 132,40 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-0,67 Prozent auf 5,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 555,00 EUR), GSK (-0,42 Prozent auf 14,33 GBP), Enel (-0,33 Prozent auf 7,97 EUR) und BAT (-0,26 Prozent auf 42,49 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 894 026 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276,010 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 8,08 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
