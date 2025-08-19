SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursverlauf 19.08.2025 12:28:10

Freundlicher Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag

Freundlicher Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag

Der STOXX 50 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,58 Prozent auf 4 586,87 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,013 Prozent stärker bei 4 561,21 Punkten in den Handel, nach 4 560,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 590,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 561,21 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, lag der STOXX 50 bei 4 499,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 554,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 474,68 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,72 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 826,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 69,29 EUR), Nestlé (+ 1,25 Prozent auf 73,11 CHF), HSBC (+ 0,65 Prozent auf 9,46 GBP), Siemens (+ 0,49 Prozent auf 234,70 EUR) und Richemont (+ 0,46 Prozent auf 132,40 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-0,67 Prozent auf 5,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 555,00 EUR), GSK (-0,42 Prozent auf 14,33 GBP), Enel (-0,33 Prozent auf 7,97 EUR) und BAT (-0,26 Prozent auf 42,49 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 894 026 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276,010 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 8,08 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

Analysen zu SAP SEmehr Analysen

08.08.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 SAP Verkaufen DZ BANK
06.08.25 SAP Add Baader Bank
01.08.25 SAP Buy UBS AG
29.07.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BAT PLC (British American Tobacco) 49,25 0,00% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 82,44 0,44% BNP Paribas S.A.
Enel S.p.A. 8,05 0,83% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 16,73 0,06% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 10,82 0,00% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,57 0,60% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 556,80 -0,29% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nestlé SA (Nestle) 76,86 0,97% Nestlé SA (Nestle)
Prosus N.V. 52,92 0,21% Prosus N.V.
Richemont 139,80 0,11% Richemont
SAP SE 237,00 0,15% SAP SE
Siemens AG 236,35 1,22% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 69,24 1,42% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 583,00 0,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:16 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX im Plus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigt sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen