EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 07.11.2015 wurden BNP Paribas-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 57,61 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in BNP Paribas-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,581 BNP Paribas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 341,78 EUR, da sich der Wert einer BNP Paribas-Aktie am 06.11.2025 auf 65,34 EUR belief. Damit wäre die Investition 13,42 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich jüngst auf 72,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
