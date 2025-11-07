BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

BNP Paribas-Investition im Blick 07.11.2025 10:04:27

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen BNP Paribas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 07.11.2015 wurden BNP Paribas-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 57,61 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in BNP Paribas-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,581 BNP Paribas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 341,78 EUR, da sich der Wert einer BNP Paribas-Aktie am 06.11.2025 auf 65,34 EUR belief. Damit wäre die Investition 13,42 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich jüngst auf 72,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

07.11.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
29.10.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 BNP Paribas Halten DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

BNP Paribas S.A. 66,32 1,94% BNP Paribas S.A.

