Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 stärker

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,34 Prozent fester bei 4 230,70 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,047 Prozent auf 4 214,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 216,49 Punkten am Vortag.

Bei 4 214,52 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 238,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,257 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 15.01.2024, bei 4 074,55 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, bei 3 924,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 947,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 3,39 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 250,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,74 Prozent auf 66,67 EUR), Siemens (+ 1,49 Prozent auf 167,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,49 Prozent auf 39,50 CHF), BASF (+ 1,31 Prozent auf 46,17 EUR) und Richemont (+ 1,30 Prozent auf 136,00 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen BP (-2,79 Prozent auf 4,63 GBP), RELX (-1,26 Prozent auf 32,94 GBP), GSK (-0,74 Prozent auf 16,56 GBP), Enel (-0,58 Prozent auf 5,88 EUR) und Deutsche Telekom (-0,43 Prozent auf 22,01 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 7 804 068 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 497,752 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die Bayer-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 Prozent an der Spitze im Index.

