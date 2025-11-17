AUTO1 Aktie
|25,76EUR
|0,08EUR
|0,31%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross rechnet auch 2026 mit positiven Überraschungen bei den Absatzzahlen. Die Diskussionen über den operativen Hebel des Autohändlers dürften zwar anhalten, schrieb er am Sonntag nach Investorenveranstaltungen am Standort Madrid. Ross glaubt allerdings an das Management und sieht mittelfristig immenses Kurspotenzial. Auto1 bleibe eine der Top-Ideen für 2026 aus dem europäischen Internetbereich./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31,32 €
|
Abst. Kursziel*:
24,52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,40%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
