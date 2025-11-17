AUTO1 Aktie

25,76EUR 0,08EUR 0,31%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.11.2025 12:22:46

AUTO1 Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross rechnet auch 2026 mit positiven Überraschungen bei den Absatzzahlen. Die Diskussionen über den operativen Hebel des Autohändlers dürften zwar anhalten, schrieb er am Sonntag nach Investorenveranstaltungen am Standort Madrid. Ross glaubt allerdings an das Management und sieht mittelfristig immenses Kurspotenzial. Auto1 bleibe eine der Top-Ideen für 2026 aus dem europäischen Internetbereich./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
31,32 € 		Abst. Kursziel*:
24,52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,40%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1mehr Nachrichten