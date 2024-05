Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch am Morgen aufwärts.

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,42 Prozent auf 14 843,95 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 122,098 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,162 Prozent stärker bei 14 805,74 Punkten in den Handel, nach 14 781,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 14 843,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 805,74 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,72 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wurde der SDAX auf 14 517,99 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 701,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 732,82 Punkte.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 7,40 Prozent zu Buche. Bei 14 843,95 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit pbb (+ 4,97 Prozent auf 5,11 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,03 Prozent auf 17,00 EUR), Salzgitter (+ 1,96 Prozent auf 22,84 EUR), Ceconomy St (+ 1,88 Prozent auf 2,17 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,84 Prozent auf 7,19 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Nagarro SE (-2,04 Prozent auf 72,20 EUR), ADTRAN (-1,83 Prozent auf 5,37 USD), SCHOTT Pharma (-1,40 Prozent auf 36,50 EUR), SYNLAB (-1,16 Prozent auf 10,20 EUR) und CANCOM SE (-1,02 Prozent auf 29,12 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 160 636 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 16,775 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Mit 7,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

