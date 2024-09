Freundlicher Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende fester

Im FTSE 100 ging es im LSE-Handel schlussendlich um 0,39 Prozent aufwärts auf 8 273,09 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,533 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 240,97 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 240,97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8 230,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 287,90 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,12 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 13.08.2024, bei 8 235,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, lag der FTSE 100 bei 8 163,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der FTSE 100 7 525,99 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 7,14 Prozent zu Buche. Bei 8 474,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 5,67 Prozent auf 5,68 GBP), Ocado Group (+ 3,47 Prozent auf 3,31 GBP), Entain (+ 2,86 Prozent auf 7,35 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,76 Prozent auf 1,49 GBP) und Airtel Africa (+ 2,42 Prozent auf 1,19 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil J Sainsbury (-2,03 Prozent auf 2,90 GBP), Diageo (-1,44 Prozent auf 24,70 GBP), Tesco (-1,22 Prozent auf 3,65 GBP), AstraZeneca (-1,01 Prozent auf 119,28 GBP) und Sage (-0,67 Prozent auf 10,31 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 66 018 116 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 226,212 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

