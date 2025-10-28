HSBC Holdings Aktie
|11,84EUR
|0,38EUR
|3,32%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
28.10.2025 10:47:53
HSBC Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 980 Pence auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien stark ausgefallen, schrieb Jason Napier am Dienstag. Er attestierte der Bank ein höheres Wachstum an den genau richtigen Stellen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9,80 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10,35 £
|
Abst. Kursziel*:
-5,28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,26%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
