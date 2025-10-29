FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse der britischen Großbank hätten dank starker Erträge die Erwartungen getoppt, schrieb Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen./ag/edh



