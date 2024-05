Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime letztendlich fester

Am vierten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Donnerstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,05 Prozent höher bei 1 838,50 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent höher bei 1 819,41 Punkten, nach 1 819,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 840,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 813,60 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 2,27 Prozent. Vor einem Monat, am 09.04.2024, wurde der ATX Prime auf 1 797,92 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, lag der ATX Prime bei 1 694,50 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 09.05.2023, den Wert von 1 633,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,26 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 840,60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Warimpex (+ 6,25 Prozent auf 0,85 EUR), PORR (+ 3,85 Prozent auf 14,56 EUR), Lenzing (+ 3,37) Prozent auf 35,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,35 Prozent auf 21,62 EUR) und Österreichische Post (+ 3,17 Prozent auf 32,50 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Frequentis (-2,59 Prozent auf 26,30 EUR), Polytec (-1,41 Prozent auf 3,50 EUR), AMAG (-1,14 Prozent auf 26,10 EUR), ZUMTOBEL (-0,33 Prozent auf 5,96 EUR) und CA Immobilien (-0,33 Prozent auf 30,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 422 166 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,840 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

