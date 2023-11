Freundlicher Handel in Zürich: SMI schlussendlich freundlich

Der SMI zeigte am Dienstagabend eine positive Tendenz.

Zum Handelsende tendierte der SMI im SIX-Handel 0,35 Prozent stärker bei 10 777,75 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,188 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,079 Prozent auf 10 748,73 Punkte an der Kurstafel, nach 10 740,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 10 737,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 794,32 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Wert von 10 348,60 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2023, den Stand von 10 848,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2022, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 085,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 1,83 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Sonova (+ 5,39 Prozent auf 246,30 CHF), Nestlé (+ 1,49 Prozent auf 99,75 CHF), Holcim (+ 1,10 Prozent auf 62,50 CHF), Novartis (+ 0,94 Prozent auf 85,07 CHF) und Alcon (+ 0,92 Prozent auf 63,58 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (-1,33 Prozent auf 22,96 CHF), Lonza (-1,23 Prozent auf 352,80 CHF), Zurich Insurance (-0,69 Prozent auf 433,10 CHF), Swiss Life (-0,67 Prozent auf 567,40 CHF) und Richemont (-0,66 Prozent auf 113,05 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 249 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 264,638 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

