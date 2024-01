Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester

Am Donnerstag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Um 15:57 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 16 899,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16 912,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 783,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 706,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 14 807,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 136,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,926 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 964,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 6,27 Prozent auf 176,56 EUR), Symrise (+ 2,24 Prozent auf 94,78 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 44,64 EUR), Zalando (+ 0,63 Prozent auf 18,32 EUR) und QIAGEN (+ 0,52 Prozent auf 40,73 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Porsche (-2,18 Prozent auf 73,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,99 Prozent auf 59,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,83 Prozent auf 113,88 EUR), Commerzbank (-1,48 Prozent auf 10,63 EUR) und Infineon (-1,42 Prozent auf 34,41 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 4 925 319 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 174,706 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,31 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at