DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Porsche Automobil eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Porsche Automobil-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 44,42 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investierten, hätten nun 22,515 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 805,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,78 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 19,44 Prozent vermindert.

Porsche Automobil markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at