27.11.2025 15:59:08
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 4 789,58 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,057 Prozent leichter bei 4 795,28 Punkten, nach 4 798,02 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 779,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 795,28 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,54 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der STOXX 50 4 800,45 Punkte auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2025, einen Stand von 4 587,15 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, bei 4 274,67 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Diageo (+ 1,57 Prozent auf 17,44 GBP), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1 510,50 EUR), UBS (+ 0,95 Prozent auf 30,92 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,92 Prozent auf 57,30 CHF) und Enel (+ 0,86 Prozent auf 8,89 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-1,65 Prozent auf 53,71 GBP), BP (-1,34 Prozent auf 4,47 GBP), AstraZeneca (-0,98 Prozent auf 140,10 GBP), Roche (-0,86 Prozent auf 310,20 CHF) und BAT (-0,83 Prozent auf 43,21 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 669 116 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 333,453 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
