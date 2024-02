Freundlicher Handel: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell

So bewegt sich der ATX Prime am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent höher bei 1 703,49 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 699,28 Zählern und damit 0,109 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 697,43 Punkte).

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 709,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 1 698,77 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,523 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 1 710,80 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 14.11.2023, den Stand von 1 635,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 739,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 0,615 Prozent. Bei 1 750,09 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Andritz (+ 4,50 Prozent auf 59,25 EUR), Semperit (+ 3,03 Prozent auf 13,58 EUR), Frequentis (+ 2,25 Prozent auf 27,30 EUR), EVN (+ 1,52 Prozent auf 23,35 EUR) und Rosenbauer (+ 1,03 Prozent auf 29,50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-3,23 Prozent auf 24,00 EUR), Flughafen Wien (-1,95 Prozent auf 50,20 EUR), PORR (-1,83 Prozent auf 12,84 EUR), ZUMTOBEL (-1,32 Prozent auf 5,96 EUR) und FACC (-1,09 Prozent auf 6,36 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 188 030 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 22,478 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at