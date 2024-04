Freundlicher Handel: STOXX 50 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Montag fort.

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,38 Prozent aufwärts auf 4 355,07 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,141 Prozent tiefer bei 4 332,67 Punkten in den Montagshandel, nach 4 338,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 332,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 356,76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 395,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 073,76 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der STOXX 50 auf 4 079,60 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 6,43 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 462,29 Punkte. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Diageo (+ 2,26 Prozent auf 29,01 GBP), BAT (+ 2,21 Prozent auf 23,61 GBP), HSBC (+ 1,97 Prozent auf 6,57 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,85 Prozent auf 42,44 GBP) und Unilever (+ 1,68 Prozent auf 38,75 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-3,63 Prozent auf 33,99 EUR), Nestlé (-1,30 Prozent auf 94,00 CHF), UBS (-0,89 Prozent auf 25,47 CHF), SAP SE (-0,75 Prozent auf 164,56 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,02 Prozent auf 44,65 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 498 219 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 517,554 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die BAT-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,30 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

