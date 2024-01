Freundlicher Handel: STOXX 50 legt letztendlich zu

Am Montag beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 4 101,73 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,094 Prozent leichter bei 4 093,58 Punkten, nach 4 097,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 104,42 Punkte, das Tagestief hingegen 4 073,11 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 08.12.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 064,68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der STOXX 50 bei 3 888,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, bei 3 817,19 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,61 Prozent auf 63,56 EUR), RELX (+ 1,26 Prozent auf 31,39 GBP), SAP SE (+ 1,24 Prozent auf 138,78 EUR), HSBC (+ 0,90 Prozent auf 6,40 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,89 Prozent auf 36,30 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-2,62 Prozent auf 4,61 GBP), Glencore (-1,27 Prozent auf 4,57 GBP), National Grid (-0,65 Prozent auf 10,68 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,42 Prozent auf 383,00 EUR) und Rio Tinto (-0,26 Prozent auf 56,85 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 28 459 008 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 434,020 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at