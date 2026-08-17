FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus

Beim FTSE 100 lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 10 784,10 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,213 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 749,95 Punkten, nach 10 750,11 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 793,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 10 749,88 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 600,37 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 10 195,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 9 138,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,37 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Antofagasta (+ 2,44 Prozent auf 36,73 GBP), Glencore (+ 2,13 Prozent auf 5,61 GBP), Anglo American (+ 1,95 Prozent auf 39,25 GBP), AstraZeneca (+ 1,83 Prozent auf 116,70 GBP) und GSK (+ 1,33 Prozent auf 18,42 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Babcock International (-1,24 Prozent auf 11,79 GBP), Diageo (-1,14 Prozent auf 17,44 GBP), JD Sports Fashion (-1,10 Prozent auf 0,91 GBP), RELX (-0,99 Prozent auf 25,01 GBP) und Bank of Georgia Group (-0,97 Prozent auf 133,80 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 1 392 019 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 306,934 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at