RELX Aktie
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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter habe beruhigende Kennziffern ausgewiesen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
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Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
36,00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
28,54 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
25,68 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
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KGV*:
-
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