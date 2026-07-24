RELX Aktie

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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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24.07.2026 14:16:18

RELX Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter habe beruhigende Kennziffern ausgewiesen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,54 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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