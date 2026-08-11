NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Daniel Kerven bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie neuerdings aufgekommene Sorgen rund um die Verwendung öffentlicher US-Fördermittel. Er hält diese für übertrieben, denn bei den Vorschlägen des Office of Management and Budget (OMB) gehe es vor allem um die Frage, wer die Mittel bereitstellt und nicht darum, ob Firmen wie die Relx-Sparte Elsevier dafür bezahlt werden./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:15 / BST



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