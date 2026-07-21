RELX Aktie
|29,22EUR
|0,04EUR
|0,14%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Analyst Daniel Kerven prognostizierte in einer Vorschau am Dienstag ein organisches Wachstum von sieben Prozent und eine Verbesserung der Marge um 0,3 Prozentpunkte. Der Wissenschaftsverlag und Anbieter von Datenanalysen dürfte zudem das Ziel eines beschleunigten Wachstums im Geschäftsjahr und auch mittelfristig bestätigen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,70 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
09:29
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
20.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
20.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
17.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
17.07.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|09:30
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,22
|0,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:52
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:20
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG