RELX Aktie

29,22EUR 0,04EUR 0,14%
RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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21.07.2026 09:30:36

RELX Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Analyst Daniel Kerven prognostizierte in einer Vorschau am Dienstag ein organisches Wachstum von sieben Prozent und eine Verbesserung der Marge um 0,3 Prozentpunkte. Der Wissenschaftsverlag und Anbieter von Datenanalysen dürfte zudem das Ziel eines beschleunigten Wachstums im Geschäftsjahr und auch mittelfristig bestätigen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,70 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29,18 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24,82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Daniel Kerven 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

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09:30 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 RELX Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
22.06.26 RELX Outperform Bernstein Research
01.06.26 RELX Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,22 0,14% RELX PLC (ex Reed Elsevier)

Aktuelle Aktienanalysen

10:49 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
10:48 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
10:47 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
10:46 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:45 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
10:39 Fraport Equal Weight Barclays Capital
10:08 Fraport Market-Perform Bernstein Research
09:52 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09:39 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
09:38 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:37 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
09:37 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:36 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:35 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:34 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:33 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:27 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09:27 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
09:26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09:08 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:56 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08:29 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
08:29 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 IBM Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:05 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
07:20 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
20.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
20.07.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
20.07.26 Salzgitter Halten DZ BANK
20.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
20.07.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 DocMorris Neutral UBS AG
20.07.26 Merck Buy UBS AG
20.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Siemens Energy Buy UBS AG
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