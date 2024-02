FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,73 Prozent leichter bei 7 518,23 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,359 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 573,69 Punkte an der Kurstafel, nach 7 573,69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 7 514,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 585,31 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 624,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 425,83 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 947,60 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,63 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell GSK (+ 1,36 Prozent auf 16,49 GBP), AstraZeneca (+ 1,18 Prozent auf 96,13 GBP), HSBC (+ 1,07 Prozent auf 6,10 GBP), Centrica (+ 0,78 Prozent auf 1,36 GBP) und BP (+ 0,51 Prozent auf 4,82 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Scottish Mortgage Investment Trust (-4,71 Prozent auf 7,69 GBP), Ocado Group (-4,02 Prozent auf 5,15 GBP), Rightmove (-3,95 Prozent auf 5,30 GBP), Taylor Wimpey (-3,91 Prozent auf 1,42 GBP) und Barratt Developments (-3,62 Prozent auf 4,71 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 33 531 501 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 188,833 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

