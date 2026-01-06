Shell Aktie

32,01EUR 0,10EUR 0,31%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

06.01.2026 12:50:28

Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal schwaches für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
27,67 £ 		Abst. Kursziel*:
30,12%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
27,69 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
30,03%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:50 Shell Outperform RBC Capital Markets
12:43 Shell Neutral UBS AG
18.12.25 Shell Overweight Barclays Capital
12.12.25 Shell Overweight Barclays Capital
12.12.25 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
