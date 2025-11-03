FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie Investoren gebracht.

Am 03.11.2024 wurden GSK-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der GSK-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,20 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die GSK-Aktie investiert hat, hat nun 7,045 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.10.2025 auf 17,81 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,43 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,43 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von GSK belief sich zuletzt auf 71,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at