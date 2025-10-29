GSK Aktie

GSK Aktie 19,49EUR
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

29.10.2025 12:02:34

GSK Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat GSK nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2170 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe zum Abschied seines Chefs die Erwartungen solide übertroffen und den Ausblick angehoben, kommentierte Justin Smith am Mittwoch./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:50 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Outperform
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
21,70 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
16,76 £ 		Abst. Kursziel*:
29,47%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
17,03 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
27,42%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

