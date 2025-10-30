GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GSK von 1600 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern habe stark abgeschnitten und mit dem Umatz sowie dem operativen Ergebnis im Kerngeschäft (Core Ebit) positiv überrascht, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seiner eingehenderen Betrachtung des jüngsten Quartalsberichts./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17,44 £
|
Abst. Kursziel*:
8,94%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17,47 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
