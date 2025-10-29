GSK Aktie
|19,49EUR
|0,99EUR
|5,32%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
29.10.2025 09:27:09
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Der Pharmakonzern habe starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Auch die Prognoseerhöhung sollte gut ankommen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17,00 £
|
Abst. Kursziel*:
-17,63%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
17,01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,67%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
