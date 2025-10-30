GSK Aktie
|19,90EUR
|-0,05EUR
|-0,25%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Es habe den Eindruck, als ob die Briten alle verfügbaren Register gezogen hätten, um zum Führungswechsel mit dem Quartalsbericht zu überzeugen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Qualität der Zahlen sei moderat./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17,45 £
|
Abst. Kursziel*:
-16,90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17,42 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,78%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
