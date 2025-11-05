GSK Aktie

20,27EUR 0,02EUR 0,10%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 08:19:28

GSK Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2170 auf 2250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Pharmakonzerns hätten seit dem Ende September angekündigten Chefwechsel eine starke Entwicklung genommen, schrieb Justin Smith in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Aus drei Gründen rechnet er auch 2026 mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung: Neben der Chance auf positive Gewinnüberraschungen sieht der Experte auch Kurstreiber in der Produktpipeline. Außerdem erwähnte er eine immer noch günstige Bewertung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Outperform
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
22,50 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
17,90 £ 		Abst. Kursziel*:
25,73%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
17,93 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
25,49%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten