GSK Aktie
|20,27EUR
|0,02EUR
|0,10%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1400 auf 1500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Zain Ebrahim hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 am Donnerstagabend im Nachgang der starken Quartalszahlen um bis zu sechs Prozent. Mit seinen längerfristigen Prognosen für die Briten bleibt er aber unter dem Marktkonsens./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17,78 £
|
Abst. Kursziel*:
-15,66%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
17,78 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,61%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
