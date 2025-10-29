GSK Aktie

19,49EUR 0,99EUR 5,32%
GSK

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

29.10.2025 10:53:18

GSK Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen quer durch alle Produktkategorien des Pharmakonzerns übertroffen, schrieb Matthew Weston am Mittwoch in seiner "ersten Diagnose" nach dem Quartalsbericht. Die Briten trauten sich im Gesamtjahr nun auch mehr zu./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

