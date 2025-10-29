GSK Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat GSK nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseanhebung mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Umsatz und Gewinne des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) habe nun zwei Prozent Spielraum nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,72 £
|
Abst. Kursziel*:
19,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,03 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,44%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
