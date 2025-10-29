NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat GSK nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseanhebung mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Umsatz und Gewinne des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) habe nun zwei Prozent Spielraum nach oben./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





