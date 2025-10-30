GSK Aktie
|19,90EUR
|-0,05EUR
|-0,25%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für GSK von 1550 auf 1700 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die langjährige Konzernchefin Emma Walmsley verabschiede sich mit einer erneuten Erhöhung des Ausblicks, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für ihren Nachfolger Luke Miels werde die Messlatte damit noch einmal etwas höher gelegt. Erhöhte Erwartungen spiegelten sich im Bewertungsniveau der Aktie aber schon ausreichend wider./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Halten
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
17,54 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
17,58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elmar Kraus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
09:29
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
29.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse London: FTSE 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen
|14:11
|GSK Halten
|DZ BANK
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:16
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|14:11
|GSK Halten
|DZ BANK
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:16
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|GSK Halten
|DZ BANK
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:16
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|19,90
|-0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|GSK Halten
|DZ BANK
|14:00
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:59
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|13:59
|OMV buy
|Baader Bank
|13:58
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:53
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13:51
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:50
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|13:50
|TRATON Halten
|DZ BANK
|13:50
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|13:10
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:52
|Boeing Buy
|UBS AG
|12:40
|adidas Buy
|UBS AG
|12:39
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:39
|Shell Buy
|UBS AG
|12:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Santander Buy
|UBS AG
|12:30
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:16
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:12
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12:12
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:01
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|11:49
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11:45
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:45
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG