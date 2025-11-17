London Stock Exchange Aktie

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

Profitables London Stock Exchange (LSE)-Investment? 17.11.2025 10:03:54

FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in London Stock Exchange (LSE) gewesen.

Am 17.11.2020 wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die London Stock Exchange (LSE)-Aktie bei 79,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das London Stock Exchange (LSE)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 126,374 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 075,45 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 14.11.2025 auf 87,64 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 11 075,45 GBP entspricht einer Performance von +10,75 Prozent.

London Stock Exchange (LSE) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,09 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

12.11.25 London Stock Exchange Buy UBS AG
11.11.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
London Stock Exchange (LSE) 100,00 2,56%

