FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in London Stock Exchange (LSE) gewesen.

Am 17.11.2020 wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die London Stock Exchange (LSE)-Aktie bei 79,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das London Stock Exchange (LSE)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 126,374 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 075,45 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 14.11.2025 auf 87,64 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 11 075,45 GBP entspricht einer Performance von +10,75 Prozent.

London Stock Exchange (LSE) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,09 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at