FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in RELX-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das RELX-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,35 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RELX-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 576,533 RELX-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 30,59 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 636,15 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 76,36 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von RELX betrug jüngst 55,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at