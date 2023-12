FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GSK von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in GSK eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das GSK-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,67 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 566,091 GSK-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen GSK-Anteile wären am 08.12.2023 8 120,01 GBP wert, da der Schlussstand 14,34 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -18,80 Prozent.

Alle GSK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at