FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie Investoren gebracht.

Die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 74,68 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investierten, hätten nun 1,339 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 26.04.2024 119,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 89,34 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 19,63 Prozent.

Alle London Stock Exchange (LSE)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at