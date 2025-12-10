ASML NV Aktie
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain
Am Mittwoch ging der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 4 809,22 Punkten aus dem Handel. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,068 Prozent schwächer bei 4 802,22 Punkten, nach 4 805,48 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 788,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 816,42 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,052 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.11.2025, den Stand von 4 781,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 555,96 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 402,17 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,84 Prozent aufwärts. Bei 4 897,91 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Novo Nordisk (+ 3,31 Prozent auf 309,10 DKK), HSBC (+ 3,20 Prozent auf 11,02 GBP), BAT (+ 2,23 Prozent auf 43,99 GBP), Roche (+ 2,12 Prozent auf 322,00 CHF) und UniCredit (+ 1,45 Prozent auf 66,56 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-1,92 Prozent auf 1 610,00 EUR), Novartis (-1,31 Prozent auf 105,42 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1,18 Prozent auf 83,66 GBP), National Grid (-1,06 Prozent auf 11,17 GBP) und Siemens (-1,05 Prozent auf 231,60 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 18 263 370 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 373,337 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,52 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent an der Spitze im Index.
