NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Konferenz für europäische Finanzwerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13300 Pence belassen. Das Management des Londoner Börsenbetreibers habe die zuversichtlichen Aussagen im Zuge der jüngsten Quartalsbilanz bekräftigt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Investoren sollten sich auf die Entwicklung des Free Cashflow und das Vorankommen der Wachstumsinitiativen fokussieren./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 21:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT



