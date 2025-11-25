London Stock Exchange Aktie
|97,50EUR
|-0,50EUR
|-0,51%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Konferenz für europäische Finanzwerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13300 Pence belassen. Das Management des Londoner Börsenbetreibers habe die zuversichtlichen Aussagen im Zuge der jüngsten Quartalsbilanz bekräftigt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Investoren sollten sich auf die Entwicklung des Free Cashflow und das Vorankommen der Wachstumsinitiativen fokussieren./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 21:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
133,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
98,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
87,00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
