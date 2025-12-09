London Stock Exchange Aktie
|97,50EUR
|-1,50EUR
|-1,52%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13300 auf 13100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari drückte den Aktien des Londoner Börsenbetreibers zudem vor den anstehenden Jahreszahlen den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Bei den Börsenbetreibern stünden die Themen Künstliche Intelligenz, Unternehmenstransaktionen und Regulierung im Fokus. Als KI-Gewinner sieht sie vor allem die Londoner./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
131,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
97,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
85,00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Angeliki Bairaktari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)mehr Nachrichten
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)mehr Analysen
|06:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|97,50
|-1,52%
