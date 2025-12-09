London Stock Exchange Aktie

97,50EUR -1,50EUR -1,52%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

09.12.2025 06:44:56

London Stock Exchange (LSE) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13300 auf 13100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari drückte den Aktien des Londoner Börsenbetreibers zudem vor den anstehenden Jahreszahlen den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Bei den Börsenbetreibern stünden die Themen Künstliche Intelligenz, Unternehmenstransaktionen und Regulierung im Fokus. Als KI-Gewinner sieht sie vor allem die Londoner./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
131,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
97,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
85,00 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Angeliki Bairaktari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

